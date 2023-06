Wat moeten we ons juist voorstellen bij een implosie? Expert beantwoordt al uw vragen over ramp met duikboot

Hond komt gruwelijk aan zijn einde: beestje verdronken in kooi gevuld met twee stenen

In Nederland hebben agenten een dode hond aangetroffen in een kattendraagbench in een meer, dat meldt de krant ‘De Telegraaf’. De politie gaat ervan uit dat de hond bewust verdronken is, omdat er twee stenen in de bench lagen waarin het dier opgesloten zat.