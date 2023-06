Wat moeten we ons juist voorstellen bij een implosie? En waar brak de Titan? Expert beantwoordt al uw vragen over ramp met duikboot

Parijs Gebouw stort in na brand en explosie: 37 gewonden, hulpdien­sten zoeken slachtof­fers in puin

In het centrum van Parijs is woensdag een zware brand uitgebroken in een gebouw, waarvan een deel is ingestort. De balans wordt voortdurend aangepast, maar staat momenteel op 37 gewonden, van wie er vier erg aan toe zijn. Er wordt verder gezocht naar slachtoffers onder het puin. De autoriteiten vermoeden dat een gaslek aan de basis van de ramp ligt.