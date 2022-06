Wat moet je doen bij een aanval op school? Meisje legt uit welke richtlijnen ze krijgt in aangrijpende video

Bierdrin­kers betalen 15 procent meer voor liter bier op Oktober­fest in München

Wie op het Oktoberfest in het Duitse München een biertje wil drinken, zal daar dit jaar wat meer geld moeten voor neertellen. De stad heeft vandaag de prijzen vastgesteld: een Maß of één liter bier zal tussen de 12,60 euro en 13,80 euro kosten. Dat is meer dan vijftien procent meer dan in 2019. Zelfs een liter water kost dit jaar 80 cent meer dan in 2019.

19:37