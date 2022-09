Wat met biljetten en munten met beeltenis Queen Elizabeth in het VK en het Gemenebest?

De centrale bank van het Verenigd Koninkrijk benadrukt dat bankbiljetten met de beeltenis van Queen Elizabeth II een wettig betaalmiddel blijven. "Verdere mededelingen over bestaande bankbiljetten van de Bank of England worden gedaan na afloop van de periode van rouw", staat in een verklaring op de website van de bank. De Bank of Canada van haar kant zegt dat de Canadese munten en biljetten met de Queen niet snel zullen veranderen. Charles III zal heel waarschijnlijk zijn opwachting maken op briefjes en muntjes in het Verenigd Koninkrijk en in een groot deel van de rest van het Gemenebest. Dat wordt wennen voor de bevolking na al die jaren.

Wie thuis nog Britse ponden heeft liggen in muntstukken of biljetten met de beeltenis van Queen Elizabeth II moet niet wanhopen dat die nu niets meer waard zouden zijn. De Bank of England liet al snel na het overlijden van de vorstin weten dat die muntstukken en bankbiljetten gewoon een wettig betaalmiddel blijven.

Volgens The Guardian zijn er zo’n 4,5 miljard bankbiljetten met koningin Elizabeth II in omloop, alles samen goed voor een waarde van 80 miljard Britse pond (92 miljard euro). Om die allemaal te vervangen door briefjes met het hoofd van koning Charles III op, zou je minstens twee jaar nodig hebben.

Volledig scherm De originele pentekening van Queen Elizabeth II en het originele briefje van 1 Britse pond met de beeltenis van The Queen op naar de definitieve tekening. © AFP

Queen Elizabeth II was in 1960 de eerste monarch die op een Brits bankbiljet verscheen, meer bepaald op het briefje van 1 pond. Ze zat toen acht jaar op de troon. Nu ze overleden is en opgevolgd wordt door haar zoon, koning Charles III, is het waarschijnlijk dat zijn beeltenis op biljetten en muntstukken komt, al zal de Bank of England daar dus pas na de rouwperiode over communiceren.

Wat de muntjes betreft, is het sinds de regeerperiode van koning Charles II (1660) traditie om de beeltenis van de nieuwe monarch in tegenovergestelde richting van de voorganger te laten kijken. Dat zou betekenen dat het gezicht van Charles III naar links is gekeerd, terwijl zijn moeder naar rechts keek. In het verleden gingen munten trager uit circulatie en zaten er soms meer dan een monarch samen in de broekzak.

Volledig scherm © EPA

Het hoofd van de koningin staat ook op bankbiljetten en munten in verschillende landen van het Britse Gemenebest, zoals Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. In totaal gaat het om meer dan 30 landen. In Canada prijkte de Queen al in 1935 op het bankbiljet van 20 Canadese dollar. Een ziener die dat bedacht, blijkbaar, want op dat moment was Elizabeth nog niet eens de Britse troonopvolgster. Het biljet wordt weleens de ‘Shirley Temple’ genoemd, vanwege de gelijkenis met het beroemde Amerikaanse kindsterretje met krulhaar.

Tot vandaag is de beeltenis van Queen Elizabeth op dat biljet van 20 dollar blijven staan, als volwassen vrouw dan tijdens verschillende fases in haar leven. Volgens de Canadese Centrale Bank zal dat ook nog jaren het geval zijn. Er bestaan geen wetten in Canada rond het aanpassen van de beeltenis als een nieuwe monarch de troon bestijgt. Het is de Canadese minister van Financiën die eventuele aanpassingen moet goedkeuren.

Volledig scherm Biljet van 20 Canadese dollar. © ThinkStock

De Canadese overheid beslist ook over veranderingen aan hoe de munten eruitzien. Opnieuw geldt dat er met de muntstukken met de Queen nog altijd kan worden betaald, ook al is er nu een nieuwe monarch. Munten met de vader van de Queen, koning George VI, waren nog jaren na zijn dood in omloop. Maar de kans is groter dat muntstukken sneller veranderen dan bankbiljetten. Binnen dit en twee jaar zou Charles III weleens op een Canadees muntstuk kunnen prijken, verwacht een analist.

Ook in Australië blijft het geld waar het hoofd van de Queen opstaat een geldig betaalmiddel. Sinds 1966 zijn er meer dan 15 miljard Australische munten geslagen, bijna allemaal met een afbeelding van de koningin. Zoals in het verleden zullen waarschijnlijk de oudere munten geleidelijk uit circulatie worden genomen terwijl er nieuwe worden geslagen en uitgegeven. De nieuwe munten met de beeltenis van Charles III zouden volgend jaar in omloop komen.

Volledig scherm Queen Elizabeth II op bankbiljetten van Australië, Nieuw- Zeeland en Fiji. © Moment Editorial/Getty Images

Wat met het biljet van 5 Australische dollar, het briefje met de laagste waarde, dat de Queen traditioneel ook siert? De verwachting is dat Charles III haar daar na verloop van tijd zal vervangen. “Alle Australische bankbiljetten die vanaf 1913 zijn uitgegeven, behouden hun status van wettig betaalmiddel”, aldus een woordvoerder van de Reserve Bank of Australia.

Net als bij de munten zal er gedurende een periode de keuze bestaan tussen een nieuw biljet met Charles III en een ‘oud’ met Elizabeth II, en “alle bestaande” biljetten van 5 dollar blijven geldig, klinkt het. “Het kan verscheidene jaren duren tussen het moment waarop een bankbiljet wordt gedrukt en het moment waarop het in omloop wordt gebracht, afhankelijk van de vraag van het publiek en de noodzaak om bankbiljetten te vervangen die in omloop zijn geraakt.” Australië verwacht dat de overgang naar nieuwe biljetten met complexe beveiligingskenmerken alvast een kostelijke zaak wordt.