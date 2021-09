Wat kunnen we leren van Denemarken, het eerste land in Europa dat nagenoeg alle coronaregels lost?

ONZE OPINIE. Laat ons na Lego en Carlsberg ook de Deense coronanuch­ter­heid als exportpro­duct omarmen

19:35 Het was wereldnieuws: Denemarken is sinds vrijdag het eerste land in Europa waar zo goed als alle coronaregels zijn afgeschaft. Alleen in het land zelf haalde het bericht nergens nog voorpagina’s. “Corona is in Denemarken al weken geen item meer”, zegt een bevriende hoofdredacteur in Kopenhagen. Meer nog dan aan hun succesvolle vaccinatiecampagne hebben de Denen dat te danken aan hun nuchterheid. Corona is geen bedreiging meer voor hun gezondheidssysteem, en dus wordt het een “ziekte zoals alle andere”. Laat na Lego en Carlsberg ook die mentaliteit maar een Deens exportproduct worden om te omarmen.