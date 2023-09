Wat kan Wagner nog na de dood van Prigozjin en Oetkin? Oud-kolonel Housen legt uit

Werknemer zit 2,5 uur opgesloten in vriesruim­te: forse boete van bijna miljoen euro voor bekende Britse broodjeske­ten

De bekende Britse fastfoodketen Pret A Manger is veroordeeld tot het betalen van een boete van 800.000 pond (ruim 933.000 euro) plus 23.667 pond (27.610 euro) kosten, nadat een werkneemster 2,5 uur had vastgezeten in een vriesruimte van het filiaal in Victoria Coach Station in Londen.