Wat is Prigozjin allemaal aan het doen? Zes vragen over de onrust in Rusland

Amerikaans politie­korps onder vuur nadat agenten foto van zwarte man gebruiken tijdens schietles: “Dit is toch een grap?”

In de Amerikaanse staat Georgia is een onderzoek geopend naar het politiekorps van de stad Villa Rica. De politie postte eerder deze week enkele foto’s van een schietcursus voor burgers op Facebook, maar die ontketenden al snel een golf van kritiek. De reden: op de beelden is te zien hoe de agenten een foto van een zwarte man als doelwit gebruiken.