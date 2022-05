Wat is Poetin van plan met Oekraïense gevangenen van Azov-staalfabriek?

Zo’n 264 Oekraïense militairen, die zich verschanst hadden in de Azov-staalfabriek in havenstad Marioepol, zijn geëvacueerd naar Russisch gebied. Ze hebben de Russische belegering drie maanden lang overleefd. Maar wat nu? Hun lot is erg onzeker. Oekraïne stuurt aan op een ruil met Russische gevangenen, maar Poetin houdt die boot voorlopig af.

Van de minstens 264 Oekraïense soldaten die zich op bevel van hun eigen land hebben overgegeven, waren er 53 zwaargewond. Zij werden van Azovstal naar een kamp ten oosten van Marioepol gevoerd, terwijl de anderen met bussen naar een gevangenenkamp bij Olenivka zijn overgebracht, 50 kilometer noordelijker. Het is onduidelijk hoeveel Oekraïense militairen er nu nog in de staalfabriek zijn achtergebleven. Mogelijk honderden en het is nog maar de vraag of ook zij zullen capituleren.

Ook is het moeilijk in te schatten wat er met Vladimir Poetin met de gevangenen van plan is. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky (44) stelde al een ruil met Russische gevangenen voor. In zijn dagelijkse videotoespraak zei Zelensky: “Oekraïne heeft zijn helden levend nodig!” Maar Rusland wil daar voorlopig niet van weten en lijkt eerder aan represailles te denken.

“Dit zijn oorlogsmisdadigers en wij moeten alles in het werk stellen om hen voor het gerecht te brengen”, zei parlementsvoorzitter Vjatsjeslav Volodin. Leonid Slutski, de Russische onderhandelaar voor de besprekingen met Kiev, riep zelfs op tot de doodstraf: “Deze mannen verdienen het niet te leven.” Het Russische equivalent van de Amerikaanse FBI zei dat de gevangen strijders zouden worden ondervraagd om “na te gaan of zij betrokken waren bij misdaden tegen burgers”.

Het openbaar ministerie heeft het Russische hooggerechtshof gevraagd de militaire eenheid waartoe de meeste gevangen strijders behoren, het Azov-bataljon, tot terroristische organisatie te verklaren Russische media melden dat parlementariërs in het Russische parlement, de Doema, steun zoeken voor een wetswijziging die de “Oekraïense nazi’s” zou uitsluiten van een toekomstige ruil met Russische krijgsgevangenen. Voor de Russen lijkt dit logisch binnen het verhaal dat ze ophangen. In hun ogen zijn deze gevangenen de ‘nazi’s’ die Rusland zouden hebben bedreigd en die een belangrijke reden zijn voor de zogenaamde “speciale militaire operatie” in Oekraïne.

Toch is zo’n ruildeal niet uitgesloten, meent professor Thomas Jäger van de universiteit van Keulen. In ‘Bild’ legt hij uit dat Poetin zich als een “welwillende leider” kan profileren door de gevangenen uiteindelijk vrij te laten. Langs de andere kant begrijpt Jäger ook de essentiële rol van de gevangenen in Poetins oorlogspropaganda. “Eindelijk kan hij de voorgewende ‘nazi’s’ tonen. Hij moet wel, want zonder deze beelden kan ook de interne steun voor de oorlog instorten”, aldus nog de professor in ‘Bild’.

De Oekraïense bevolking vreest dat de Russen de gevangenen zullen laten afzien. “Ik wacht op nieuws en bid”, zei Natalia Zarytska, die deel uitmaakte van een delegatie van echtgenotes en moeders van Oekraïense mannen in Azovstal. De delegatie had Turkije, dat goede betrekkingen onderhoudt met zowel Rusland als Oekraïne, gevraagd tussenbeide te komen om een veilige evacuatieroute voor hun geliefden te verzekeren.

