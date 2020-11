Wat is ‘mail voting’ en waarom is het zo'n belangrijk thema bij deze verkiezingen?

De coronacrisis zal ook een opmerkelijk effect hebben op de Amerikaanse stembusslag. Meer dan honderd miljoen Amerikanen hebben vervroegd hun stem uitgebracht. Bijna twee derde van dat indrukwekkende aantal liet hun voorkeur weten via de post, op die manier hoeven ze niet in een lange rij aan te schuiven. Het gevolg van die zogenaamde ‘mail voting’ is dat de eerste resultaten komende nacht een vertekend beeld zouden kunnen geven.

Ter vergelijking: in 2016 gingen alles samen uiteindelijk zo’n 140 miljoen Amerikanen stemmen. Dat zou er dus op kunnen wijzen dat de opkomst deze keer historisch hoog wordt. Enkele duizenden stemmen -of nog minder- kunnen echter beslissend zijn voor de uitslag in de staat en bijgevolg de samenstelling in het Kiescollege dat formeel de president verkiest.

Politieke wetenschappers en experts waarschuwen al weken om zeker niet te snel conclusies te trekken. Elke staat verwerkt en telt de stemmen op zijn eigen manier. Ze allemaal op dezelfde manier interpreteren, leidt dan ook gegarandeerd tot foute conclusies. Zeker met het gigantische aantal poststemmen kunnen eerste uitslagen behoorlijk misleidend zijn.

Volledig scherm Biden slaat een praatje met zijn kleinkinderen. © AFP

Slingerbeweging

Sommige staten openen en verwerken de poststemmen al dagen of zelfs weken op voorhand, zodat ze bijzonder snel geteld kunnen worden en als eerste in de bulk van resultaten zullen worden vrijgegeven. Aangezien vooral Democraten per post hebben gestemd, zullen die dan ook vooral in het voordeel van Biden zijn. Als pas later ook de stemmen in kiesbureaus toegevoegd worden, kan verwacht worden dat de slinger weer richting het Trump-kamp overhelt.

Volledig scherm © AFP

Rode raket

Omgekeerd zijn er staten waar ze de poststemmen pas vandaag mogen controleren of ze juist zijn ingeleverd en ingevuld. Dat is een behoorlijk tijdrovend manueel proces. De verwachting is dat de resultaten van die stemmen pas laat zullen binnenvallen en de stemmen van de dag zelf als eerste zullen worden vrijgegeven.

Waar dat het geval is, spreken experts over de ‘rode raket’: Trump zal allicht goed scoren bij de ‘dagstemmers’, waardoor hij eerst op voorsprong lijkt te staan. Als ook de resultaten van de poststemmen geleidelijk aan binnendruppelen, zal er echter een ‘blauwe shift’ volgen richting Democraten. Daar komt vaak nog bij dat kiesbrieven ook in de dagen nadien mogen binnenkomen, als ze maar ten laatste vandaag zijn afgestempeld. In sommige counties in Pennsylvania verwachten ze op die manier pas tegen maandag alles geteld te hebben.

Volledig scherm Ook 'first lady' Melania Trump ging haar stem uitbrengen. © AFP

December

Trump speelt zelf op die ‘raket’ in, en zegt nu al dat winnaar degene moet zijn die op verkiezingsnacht wint. Volgens hem moet het resultaat op de verkiezingsnacht bekend zijn. “Dat is altijd zo geweest en moet zo zijn”, klonk het eergisteren op een verkiezingsrally. Maar dat is in werkelijkheid niet zo. Vaak is het na een nacht tellen wel duidelijk wie de staat zal winnen, maar alle stemmen tellen duurt soms dagen of weken. Staten hebben tot in december tijd om hun uitslag definitief door te geven.

Volledig scherm © AFP

Verdacht gemaakt

Welk kamp er ook wint, de kans is groot dat het eindresultaat aangevochten zal worden. “Als iedereen per post mag gaan stemmen, worden die van 2020 de meest onnauwkeurige en frauduleuze verkiezingen in de geschiedenis”, schreef Trump eerder op Twitter. De president opperde zelfs nog even om de verkiezingen uit te stellen, maar die bevoegdheid heeft hij niet.

Het stemproces op zich is echter verdacht gemaakt en daar was het hem allicht om te doen. Door nu al verwarring te zaaien, zou hij bij een verlies sneller hertellingen kunnen eisen.

De juridische strijd draait echter nu al op volle toeren: in 44 staten werden vooraf ruim 300 rechtszaken ingespannen, met daarbij één cruciale vraag: wanneer moet de stembrief binnen zijn om als geldig beschouwd te worden? In een aantal gevallen moet de rechter zich over die kwestie nog uitspreken. Het ziet er dus niet naar uit dat we snel een definitieve winnaar zullen krijgen.