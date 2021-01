Wat is er aan de hand in Ierland? Drie weken geleden beste leerling van de Europese klas, vandaag schiet de curve omhoog

De curve doet wenkbrauwen fronsen. Elke dag komen er in Ierland (in het donkerbruin op de grafiek hieronder) nu gemiddeld meer dan 6.000 nieuwe besmettingen bij, en voorlopig ziet het er niet naar uit dat het land al op zijn piek is beland. Afgezet tegen het aantal inwoners staat Ierland nu helemaal bovenaan in de Europese lijst met dagelijkse besmettingen: per miljoen inwoners 1.225 per dag, wat zelfs fors meer is dan het Verenigd Koninkrijk (op plaats 3 van de EU+VK-lijst met 877 besmettingen per miljoen inwoners per dag). Ter vergelijking: in België ligt dat cijfer nu op 153.