Wat is er aan de hand in Denemarken? Besmettingscijfers opnieuw door het dak

Gemiddeld 4.954 nieuwe bevestigde gevallen per miljoen inwoners worden er weer elke dag geregistreerd in Denemarken en daarmee is het Scandinavische land terug van weggeweest aan de kop van het Europese klassement. Meer nog: het zijn cijfers die de Denen nooit eerder gezien hebben tijdens de pandemie. Ter vergelijking: België zit volgens dezelfde cijfers van Our World in Data op 2.801.

De miserie begon begin december, toen Denemarken te maken kreeg met een zogenaamde ‘dual surge’: een uitbraak van omikron bovenop een uitbraak van delta. Het stuwde de besmettingscijfers van het land naar ongekende hoogten. Op 17 december kwam Denemarken op de eerste plaats in de rangschikking met hoogste besmettingscijfers in de Europese Unie en daar bleef het land tot begin januari, terwijl het dag na dag alle nationale én Europese records brak. Begin januari leek er een kentering te komen, maar sinds een week zitten de cijfers weer steil in de lift. Alleen Cyprus haalde eerder deze maand al een keer iets hogere cijfers.

Dinsdagavond maakte het Deense nationale gezondheidsinstituut (SSI) bekend dat er voor het eerst meer dan 30.000 coronabesmettingen op één dag geregistreerd werden (op een totaal van ongeveer zes miljoen inwoners). De teller wees precies 33.493 gevallen aan. Het gaat om 31.500 nieuwe besmettingen en 2.000 herbesmettingen. In november waren er gemiddeld nog 5.000 nieuwe coronagevallen per dag.

Wat er aan de hand is? Microbioloog Emmanuel André (UZ Leuven) vermoedt dat het te maken heeft met de terugkeer naar school en mogelijk ook met het nieuwe subtype van de omikronvariant: BA.2. “De daling in de incidentie is onderbroken door het effect van de terugkeer naar school”, legt hij uit op Twitter. “BA.2 zou ook een rol kunnen spelen, maar dat moet nog verder worden uitgezocht.”

Ziekenhuis

Volgens de Deense minister van Volksgezondheid Magnus Heunicke reflecteert het hoge aantal nieuwe besmettingen wel niet het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis. Dat komt waarschijnlijk door herbesmettingen of de omikronvariant, die minder vaak leidt tot een ziekenhuisopname en een opname op intensieve zorg. Denemarken heeft ook een hoge vaccinatiegraad. Meer dan de helft van de inwoners kreeg al een booster. Momenteel liggen 810 Denen met corona in het ziekenhuis, onder wie 49 op intensieve zorgen.

Vorige week werden nog nieuwe maatregelen van kracht in Denemarken om de verspreiding van omikron in te dijken. Zo moeten bars en restaurants om 23 uur sluiten en mogen er maar acht mensen samen aan een tafel zitten. Mensen moeten ook zo veel mogelijk van thuis werken. De regering beperkte ook het aantal mensen dat aanwezig mag zijn op openbare evenementen of privéfeestjes in cafés.

Cultuurhuizen, musea, dierentuinen en pretparken mogen sinds zondag dan weer opnieuw de deuren openen. Ze waren een maand gesloten. Ook cinema’s, theaters en concertzalen gaan weer open, mits beperkingen op het aantal bezoekers. Op vele plaatsen moeten bezoekers ook een mondmasker dragen en een coronapas tonen. Hierbij is vaccinatie, een negatieve test of genezen zijn na een infectie de vereiste. Discotheken en clubs blijven wel nog tot minstens eind deze maand gesloten.

Verenigd Koninkrijk

Opmerkelijk: in het Verenigd Koninkrijk — het andere Europese land dat vooropliep in de omikrongolf — lijken de besmettingscijfers wél de goede kant op te blijven gaan. Volgens minister van Volksgezondheid Sajid Javid lijkt het erop dat de piek in het aantal nieuwe gevallen én hospitalisaties achter de rug is. Volgende week donderdag gaat een groot deel van de coronamaatregelen in Engeland op de schop. Zo zal het niet langer verplicht zijn om mondkapjes te dragen en ook de thuiswerkplicht en het coronatoegangsbewijs vervallen.

