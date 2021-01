Wat is de toekomst van Trump: een eigen partij? Of een celstraf?

Trump was gisteren de eerste president sinds Andrew Johnson in 1869 die weigerde de inauguratie van zijn opvolger bij te wonen. Hij gaf voor zijn vertrek uit het Witte Huis nog een laatste toespraak waarin hij geen enkele keer de naam van zijn opvolger uitsprak. "Deze week zal een nieuwe administratie de eed afleggen en we bidden dat ze succesvol zal zijn en erin zal slagen om de VS veilig en welvarend te houden", zei hij in een videoboodschap die werd verspreid door het Witte Huis. Trump gaf aan dat hij trots is op wat de Amerikanen samen bereikt hebben tijdens zijn ambtstermijn. "We hebben gedaan wat we hier kwamen doen, en veel meer dan dat." Hij is in het bijzonder trots dat hij als "eerste president in decennia" geen nieuwe oorlogen is begonnen.