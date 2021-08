Wat is de sharia nu precies? Expert legt uit

De islamitische regels zijn in elk land anders en worden door iedere geleerde anders geïnterpreteerd. Ze gaan over hoe een moslim zich zou moeten gedragen in de samenleving, en interpretaties gaan van licht tot zeer extreem. Het vorige talibanregime verbood bijvoorbeeld onderwijs voor vrouwen en verplichtte het dragen van boerka’s. Het voerde lijfstraffen uit, zoals steniging voor ontucht of het afhakken van ledematen voor diefstal. Maar staat dat eigenlijk wel in de sharia?

Nog extremer?

De Afghaanse burgers zijn alleszins doodsbang. “Wat zij in de jaren 90 gezien hebben, was een absolute nachtmerrie. Het is bang afwachten hoe deze taliban zullen zijn”, zegt El Farri. Hij werkt voor het Antwerpse Ceapire, voluit Centrum voor Expertise en Advies inzake Preventie en Interventie met betrekking tot Radicalisme en Extremisme. “Zij beweren eigenlijk meer openminded te zijn, meer vooruitstrevend te zijn. Maar gepaard met de politieke problemen in het land en het feit dat ze nu wapens hebben, is de kans heel groot dat ze niet gematigd zullen zijn, maar nog extremer zullen worden.”

Onderwijs voor meisjes

Hij wijst er ook op dat het onderwijsverbod voor meisjes van de vorige talibanregering een unicum was in de islamitische wereld. “Dat is rechtstreeks in strijd met een fundament, en een belangrijk recht in de islam, in om het even welke sharia. Dat is het recht en de plicht om kennis op te doen, om naar school te gaan en onderwijs te volgen, voor zowel mannen als vrouwen. Dus toen de eerste groep met dit naar buiten kwam, was dat een echte shock voor de hele wereld, ook voor heel wat moslimgeleerden. Want dit is de allereerste islamitische groep ooit die het verbiedt aan meisjes en vrouwen om kennis op te doen, om naar school te gaan.”