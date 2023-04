Wat is ‘Black Box’, het geheime Oekraïense project dat Rusland letterlijk in vuur en vlam kan zetten?

Wapenhande­laar Viktor Bout biedt Trump toevluchts­oord in Rusland: “Van hieruit kunt u de strijd leiden”

Als het Donald Trump in de Verenigde Staten te heet onder de voeten wordt, is hij welkom in Rusland. Althans, dat zegt beruchte wapenhandelaar Viktor Bout, die in december als deel van een gevangenenruil terugkeerde naar zijn thuisland.