Wat gebeurt er met afgedankte atoombommen in VS?

President Joe Biden besloot vorige maand om het krachtigste wapen van het Amerikaanse kernarsenaal af te danken: de B83-waterstofbom. Wat gebeurt er in zo’n geval met die kernbommen? De gevaarlijkste onderdelen worden gerecycleerd, zeggen experts aan ‘The New York Times’. Wat niet zonder risico is.

De B83 is een waterstofbom die stamt uit 1983, midden in de Koude Oorlog tussen de VS en de toenmalige Sovjet-Unie. De Amerikaanse president Ronald Reagan noemde Rusland toen “een kwaadaardig rijk”. De VS maakte 660 van die dodelijke atoombommen, die 3,6 meter lang waren en vinnen hadden. Hun explosieve kracht was 80 keer groter dan die van de bom die op Hiroshima werd gedropt. Ze waren onder meer bedoeld om commandobunkers van Moskou te vernietigen. De Amerikaanse overheid houdt geheim hoeveel B83's er nog over zijn.

Bewaard in bunkers en opslagplaatsen

In tegenstelling tot wat je zou kunnen verwachten, verdwijnen kernwapens niet van de aardbol en worden ze dus niet vernietigd. Ze worden nauwgezet ontmanteld. De onderdelen, inclusief de dodelijke plutoniumkernen, worden bewaard in bunkers en opslagplaatsen verspreid over de Verenigde Staten. Die dienen als een soort magazijn van tweedehandsonderdelen om nieuwe atoomwapens te maken. Zoals de W93, de eerste nieuwe kernkop voor het Amerikaanse nucleaire arsenaal sinds de Koude Oorlog. Geschatte kostprijs: 15,5 miljard dollar (evenveel euro).

De opslag van explosieve wapenonderdelen is een doorn in het oog van voorstanders van wapenbeheersing. Andere landen zouden het kunnen zien als een teken dat de Verenigde Staten nieuwe kernkoppen willen blijven maken, wat kan leiden tot een nieuwe wapenwedloop. Bovendien zijn die opslagplaatsen niet zonder risico. Volgens ‘The New York Times’ hebben ze “een lange geschiedenis van ongelukken, veiligheidslekken en beveiligingsfouten die tot een nucleaire ramp kunnen leiden”.

“Het is gevaarlijk”, zegt Robert Alvarez aan de krant. Hij is een nucleaire deskundige, die van 1993 tot 1999 tijdens de Clinton regering beleidsadviseur was van het Ministerie van Energie, dat de nucleaire infrastructuur van het land beheert. “En het wordt gevaarlijker, omdat de opgeslagen hoeveelheden zijn toegenomen.”

Plutoniumkernen

De bezorgdheid van Alvarez en andere experts draait vooral rond de plutoniumkernen van oude waterstofbommen. De VS heeft nu minstens 20.000 van die kernen, die pitten worden genoemd, opgeslagen in Texas. Plutonium is al dodelijk voor mensen in kleine hoeveelheden, wat de beveiliging ervan bemoeilijkt. De enorme opslagplaats in Texas zit inmiddels overvol en daar zouden dan nog eens de pitten van de B83-bommen bijkomen. Presidenten Bill Clinton, George W. Bush en Barack Obama ondernamen in het verleden pogingen om van de overstock van plutonium af te raken, maar die bleven uiteindelijk dode letter door de hoge kosten ervan, die in de miljarden zouden lopen.