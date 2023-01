Wat gebeurde er met 15-jarige Emanuela? Vaticaan heropent na 40 jaar onderzoek naar verdwijning

Wildste theorieën

Over het lot van de 15-jarige dochter van een medewerker van de paus doen de wildste theorieën de ronde. De ontvoering - want het enige wat we zeker weten is dat Emanuela Orlandi ontvoerd is - zou mogelijk te maken hebben met de aanslag op paus Johannes Paulus II twee jaar eerder. Andere pistes: Emanuela zou in een klooster in Engeland wonen of een gezin gesticht hebben in Turkije. De meest voor de hand liggende hypothese: ze is al jaren dood. Duidelijk is dat de ontvoering en vermissing van Emanuela Orlandi al veertig jaar een mysterie is. Netflix wijdde er zelfs de vierdelige documentaire serie ‘Vatican Girl’ aan.