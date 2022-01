Wat denken Vlamingen in Oekraïne over de spanningen? “Je voelt dat er iets in de lucht hangt, maar panikeren doen ze hier niet snel”

Vlaming in VK: “Enkel deelname aan ‘Dancing With The Stars’ kan Johnson nog redden”

Vanaf donderdag 27 januari vervalt een groot deel van de coronaregels in het Verenigd Koninkrijk. Dat kondigde premier Boris Johnson woensdag aan in het parlement. Volgens Mario Van Poppel, een Vlaming die vlak bij Londen woont, is de timing geen toeval. “Ik kan geen enkele andere reden zien dan dat hij zijn eigen vel wil redden”, aldus Mario. Volgens de Vlaming kan enkel een deelname aan ‘Dancing With The Stars’ nog voorkomen dat Johnson moet aftreden na de ‘partygate’.

