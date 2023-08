Wat als de Russen Zelensky zouden doden? “Het is niet ondenkbaar”

Indonesi­sche schooldi­rec­teur die mannen en vrouwen samen liet bidden opgepakt

De 77-jarige directeur van een islamschool in Indonesië is opgepakt op verdenking van blasfemie en aanzetten tot haat omdat hij mannen en vrouwen samen liet bidden. De Al-Zaytun-school in de provincie West-Java houdt er volgens conservatieve bewegingen een versie van de islam op na die niet in lijn is met de koran.