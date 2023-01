Wat als China Taiwan aanvalt vanuit de ruimte? Japan en VS versterken militaire samenwerking

China is de “grootste gezamenlijke strategische uitdaging” voor beide landen, aldus de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken na een ontmoeting met zijn Japanse ambtgenoot Yoshimasa Hayashi in Washington.

De bezorgdheid rond China is er al langer, maar is groter geworden door de groeiende militaire activiteiten in de ruimte. Ook de snelle vooruitgang van het Chinese ruimteprogramma en de ontwikkeling van hypersonische wapens wekt angst op. In november stuurde het land nog drie astronauten naar het bijna voltooide ruimtestation, waarmee Peking een langdurige aanwezigheid in de ruimte nastreeft.

Amerikaans buitenlandminister Blinken verduidelijkte daarom dat het verdedigingsakkoord tussen de twee landen ook zal gelden bij aanvallen “naar, vanuit en in” de ruimte op een van de landen. Met andere woorden: een aanval op het ene land is ook een aanval op het andere, en een militaire reactie is dan te verwachten. Ook een cyberaanval zou onder bepaalde omstandigheden als een gewapende aanval kunnen beschouwd worden.

Daarnaast kondigde de Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin aan tegen 2025 een snelle interventiemacht van de marine te installeren op het Japanse eiland Okinawa. Meer dan de helft van de zowat 50.000 Amerikaanse soldaten in Japan is al gestationeerd op dat zuidelijke eiland, dicht bij Taiwan. China beschouwt Taiwan als een afvallige regio die op termijn weer onder het gezag van de Volksrepubliek moet komen te staan.

Volledig scherm Japans minister van Buitenlandse Zaken Yoshimasa Hayashi, Japans defensieminister Yasukazu Hamada en de Amerikaanse buitenlandminister Antony Blinken en defensieminister Lloyd Austin. © ANP / EPA

Grootste militaire opbouw sinds WOII

Japan maakt zich steeds meer zorgen over de activiteiten van China in de regio. In december 2022 besliste de Japanse regering om te beginnen aan de grootste herbewapening sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Opvallend, want lang was versterking van het leger ondenkbaar, wegens angst voor oplevingen van het Japans militarisme van voor en tijdens WOII.