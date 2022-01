Washington zoekt naar gas voor Europa in geval van oorlog tussen Rusland en Oekraïne

De Amerikaanse regering heeft vrijdag overleg gevoerd met verschillende internationale energiebedrijven over de levering van extra gas aan Europa bij een oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen vrezen dat door een oorlog de gastoevoer van Rusland naar Europa in gevaar komt, vertelden ingewijden aan persbureau Reuters.

Ongeveer twee derde van het gas dat in de Europese Unie wordt gebruikt, komt uit Rusland. Een deel van de pijpleidingen tussen Europa en Rusland loopt bovendien door Oekraïne. Als de aanvoer van Russisch gas stokt, bijvoorbeeld door sancties, gevechten of doordat Rusland de gaskraan dichtdraait, wordt de huidige energiecrisis versterkt. Dat veroorzaakt niet alleen economische problemen, maar kan ook onrust onder de bevolking creëren. Althans, dat vrezen de Amerikanen.

In verschillende Europese landen is de afgelopen maanden geprotesteerd tegen de hoge gasprijzen. Ook in ons land bestudeert de federale regering een tijdelijke btw-verlaging om de fors gestegen energierekening van de Belg enigszins te compenseren.

Spanningen

Volgens de ingewijden heeft Washington de bedrijven gevraagd waar snel extra gas gehaald kan worden. Ook wil de Amerikaanse regering weten in hoeverre gasvelden langer in gebruik kunnen blijven door bijvoorbeeld onderhoud aan installaties uit te stellen en óf de leveranciers hun export kunnen te vergroten. De bedrijven waren echter weinig optimistisch dat - met de huidige krapte op de gasmarkt - het mogelijk is het Russische gas te vervangen, aldus de bronnen.

Welke energiebedrijven benaderd zijn is niet bekend. De spanningen tussen Rusland en het Westen zijn de afgelopen tijd opgelopen. Rusland heeft duizenden troepen verzameld in het grensgebied met zijn buurland Oekraïne. Het Westen vreest een inval door Rusland, maar volgens Moskou is dat onterecht.

