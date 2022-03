Washington wil vertrek Russische VN-medewerker wegens spionage

Giganti­sche rookplui­men palmen Oekraïens stadje in na raketaan­val op supermarkt

Het Russische leger blijft dood en vernieling zaaien in Oekraïne. Op bovenstaande beelden is te zien hoe een gigantische rookpluim de Oekraïense stad Chernihiv inpalmt. Een supermarkt is vernield door een raketaanval. Er is momenteel nog geen informatie over eventuele slachtoffers.

28 februari