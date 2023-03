Washington verzet zich niet tegen komst Taiwanese president naar VS

Zowel Xi Jinping als minister Buitenland­se Zaken ongewoon scherp voor VS: “VS en Westen willen opmars van China afremmen”

De Chinese president Xi Jinping heeft het Westen en de Verenigde Staten er in ongewoon scherpe bewoordingen van beschuldigd de opmars van zijn land in de wereld te willen afremmen. Dat deed hij volgens staatsmedia dinsdag in de marge van de jaarlijkse bijeenkomst van het Chinese Volkscongres. Volgens de staatsleider is de omgeving waarbinnen China zich ontwikkelt "dramatisch veranderd" en zijn er fors meer onzekerheden. Ook de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken gaf de VS een veeg uit de pan. Hij waarschuwde dat “conflicten en confrontaties” onvermijdelijk zijn als het land zijn koers niet wijzigt.