Washington uit ongerustheid over geweld aan Turks-Syrische grens

Het geweld tussen de door Koerden geleide Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) enerzijds en de Turkse troepen en hun Syrische bondgenoten anderzijds is de voorbije weken weer toegenomen. De VS zijn "diep bezorgd" over de situatie in de Turks-Syrische grensregio, zo meldt Ned Price, de woordvoerder van het Amerikaans ministerie van Buitenlandse Zaken. "We betreuren de burgerslachtoffers in al-Bab, al-Hasakah en elders", beklemtoont hij ook.

Droneaanval en beschietingen

De Koerdische autoriteiten in het noorden van Syrië hadden vrijdag gemeld dat een Turkse droneaanval in al-Hasakah het leven heeft gekost aan vier minderjarige meisjes. In al-Bab, in het noordoosten van Aleppo, hebben artilleriebeschietingen dan weer het leven gekost aan zeventien burgers, onder wie zes kinderen. Die aanval wordt door het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR) dan weer toegeschreven aan Syrische pro-regimetroepen.

Bondgenoot van het Westen

Turkije viseert in de regio vooral de Koerdische militie YPG (Volksbeschermingseenheden), die een leidende rol spelen in de militaire coalitie SDF. Turkije beschouwt de YPG als een aftakking van de Koerdische Arbeiderspartij PKK en dus als een terroristische organisatie. De militie speelde als bondgenoot van het westen wel een belangrijke rol in de strijd tegen terreurgroepering Islamitische Staat (IS) in Syrië.

