Washington stelt ambassadeur aan voor Noordpoolgebied

Britse kandidaat-pre­mier trekt vriend­schap met Frankrijk in twijfel: “Dit vormt een ernstig probleem”, reageert Macron

Emmanuel Macron heeft gesuggereerd dat Frankrijk en Groot-Brittannië op “ernstige problemen” kunnen afstevenen, nadat Liz Truss op de voorlaatste Conservatieve leiderschapsbijeenkomst had gezegd dat “het nog te bezien valt” of de Franse president “vriend of vijand” is.

18:21