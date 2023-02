Washington schept duidelijkheid over nieuwe militaire hulp aan Kiev: waarde van 428 miljoen euro

Poolse vrouw (21) beweert dat ze Maddie McCann is: “Ouders gaan akkoord met DNA-test”

Een 21-jarige Poolse vrouw is er zo zeker van dat ze de verdwenen Britse peuter Maddie McCann is, dat ze dat wil bewijzen met een DNA-test. Julia Wendell (21) maakte de voorbije dagen op sociale media profielen aan waarin ze beweert dat ze Madeleine McCann is. “Gerry and Kate McCann zijn akkoord met een DNA-test”, zegt de vrouw. Volgens Britse media zijn de ouders van Maddie, ook na al die jaren, nog steeds bereid elke aanwijzing in de zoektocht naar hun dochter te onderzoeken.