Washington Post spot met absurditeit van Belgische toiletregels

De Amerikanen liggen in een deuk om de bepaling dat enkel mensen met een tuin die langs buiten bereikbaar is, daar met kerst gasten mogen ontvangen. Wie in een rijhuis woont, kan dat immers niet, want dan zouden bezoekers door de woning moeten wandelen. Dat privilege is echter enkel weggelegd voor het knuffelcontact — een woord dat ook The Post opviel en de vertaling cuddle contact kreeg— die als enige persoon uit het gezelschap binnen naar het toilet mag. The Washington Post verwijst ook naar een citaat van een woordvoerder van Verlinden in The Brussels Times, die stelde dat “als je echt naar het toilet moet, er niets anders op zit dan weer huiswaarts te keren”.