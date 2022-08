Washington Post: FBI zocht bij huiszoeking Trump naar documenten over kernwapens

De ongebruikelijke huiszoeking in Mar-a-Lago, in de staat Florida, toont "de diepe bezorgdheid" aan die bij regeringsfunctionarissen bestaat over de informatie zich nog bij Trump bevindt en die mogelijk in verkeerde handen kan terechtkomen, zo schrijft de Amerikaanse krant.

De bronnen van The Washington Post gaan niet verder in detail over de documenten die in Mar-a-Lago werden gezocht. Het is dus niet duidelijk of het gaat om documenten over Amerikaanse wapens, of over wapens van andere landen. Er werd ook niet medegedeeld of de documenten werden aangetroffen bij de huiszoeking.