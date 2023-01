Washington Post: CIA-chef sprak in Kiev met Zelensky

Volgens de krant geniet Burns, die geldt als Ruslandkenner en eerder ambassadeur was in Moskou, groot aanzien in Kiev, omdat eerdere waarschuwingen van hem over Russische aanvalsplannen correct waren. Ook verwacht hij net als Kiev weinig van eventuele vredesbesprekingen met Rusland.

De Oekraïners spraken in het gesprek hun vrees uit dat de steun voor hun land in de VS afneemt, zeker sinds de Republikeinen de meerderheid hebben in het Huis van Afgevaardigden. Om stand te houden tegen de Russische overmacht, is het Oekraïense leger in hoge mate afhankelijk van wapenhulp uit het Westen, vooral uit de VS.