Washington: “Naleving mensenrechten verslechtert wereldwijd en coronavirus maakt het nog erger”

In elke regio van de wereld zijn bewijzen te vinden dat het niet goed gaat, zei de bewindsman. Hij hekelde expliciet de "genocide" op de Oeigoerse moslimminderheid in China. Ook laakte hij de aanvallen op politici van de oppositie en journalisten in landen als Rusland, Oeganda en Venezuela.

Blinken benadrukte dat de Verenigde Staten zelf ook niet vrij zijn van fouten: "We weten dat we thuis werk te doen hebben". Hij had het over diepgaande onrechtvaardigheden, zoals racisme. Een democratie is echter in staat en is bereid eigen tekortkomingen aan te pakken, aldus Blinken. "We proberen ze niet onder het tapijt te vegen."