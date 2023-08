Washington keurt wapenlevering aan Taiwan goed als onderdeel van militair hulpprogramma

Russische kolonel gedood door Oekraïense drone terwijl hij gras aan het maaien was

In de Russische grensregio Belgorod, in het westen van het land, is een 39-jarige kolonel om het leven gekomen bij een Oekraïense droneaanval. “Alexei Chernykh had een dagje verlof en was zijn gras aan het maaien” toen het noodlot toesloeg, meldt ‘Baza’, een medium dat bronnen heeft bij de Russische geheime dienst.