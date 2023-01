Washington keurt verzoek van Turkije goed om naam voortaan als ‘Türkiye’ te spellen en niet langer als ‘Turkey’

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken is donderdag ingegaan op de Turkse vraag om het land voortaan ‘Türkiye’ te noemen. In officiële documenten over Turkije zal Washington het vanaf nu over ‘Türkiye’ hebben, en niet langer ‘Turkey’ gebruiken. Ankara is al langer boos over cartoons en andere verwijzingen die het land in verband brengen met kalkoenen - 'turkey' is het Engelse woord voor kalkoen.