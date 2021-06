Washington geeft extra militaire steun aan Oekraïne, Putin: “Betrekkingen met VS op dieptepunt”

Tiener die arrestatie en dood George Floyd filmde met smartphone krijgt eervolle vermelding van Pulitzer-ju­ry

11 juni Darnella Frazier, de tiener die de arrestatie en daaropvolgende moord op George Floyd filmde in de stad Minneapolis in mei 2020, is vrijdag geëerd met een speciale Pulitzer-vermelding voor haar rol bij het wereldwijd bekendmaken van de gebeurtenis. De Pulitzer-prijzen zijn de meest prestigieuze journalistieke prijzen in de VS.