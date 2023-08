Washington erg bezorgd over gezondheid afgezette president na staatsgreep in Niger

KIJK. Uitge­droogd, verbrand en uitgeput, maar Charles (25) overleeft 35 helse uren in zinkend bootje

Een vistochtje liep bijna fataal af voor Charles Gregory, een 25-jarige jongeman uit Florida. Hij belandde met zijn bootje in moeilijkheden voor de kust van St. Augustine en dreef kilometers ver in zee. Na 35 helse uren kon hij worden gered. Hij was uitgedroogd, maar wel goedgeluimd.