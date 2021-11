Washington en taliban hervatten volgende week besprekingen in Doha

Taliban vragen Amerikaans Congres in open brief om sancties te schorsen

In een open brief aan het Amerikaanse Congres dringt de Afghaanse talibanleiding er bij de Verenigde Staten op aan om de humanitaire en economische crisis in Afghanistan aan te pakken. In de brief, ondertekend door de minister van Buitenlandse Zaken van de taliban, Amir Khan Mutaqi, wordt Washington gevraagd de tegoeden van de Afghaanse centrale bank vrij te geven.

17 november