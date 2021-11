Washington dreigt met nieuwe sancties tegen Nicaragua na "ondemocratische verkiezingen"

Cleo Smith Australi­sche politie onderzoekt of meer mensen betrokken waren bij ontvoering Cleo Smith

De Australische autoriteiten melden dat ze willen nagaan of meer dan één persoon betrokken was bij de ontvoering van de 4-jarige Cleo Smith. Het meisje was achttien dagen lang vermist na een kampeertrip met haar ouders in de Australische kustplaats Carnarvon. Ze werd vorige week teruggevonden in het huis van haar 36-jarige ontvoerder, Terence Darrell Kelly. Hij werd gearresteerd en zit nu vast in de gevangenis van Perth.

13:05