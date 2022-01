Washington brengt 8.500 soldaten in staat van paraatheid voor Oekraïne

LIVE. “Horeca, cultuur en evenemen­ten onder voorwaar­den weer open in Nederland” - Eén op de twintig scholen zou al dicht zijn door besmettin­gen

Het Overlegcomité heeft een akkoord bereikt over de invoering van een coronabarometer. Die moet met parameters en kleurcodes (rood, oranje en geel) meer voorspelbaarheid in de coronamaatregelen mogelijk maken. We starten in code rood vanaf 28 januari. Vanaf 1 maart is dan weer een boosterprik verplicht voor een geldig Covid Safe Ticket (CST), ten laatste vijf maanden na tweede prik. Lees alle nieuwe ontwikkelingen rond het coronavirus in dit liveblog.

15:40