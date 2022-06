Washington bevriest meer dan miljard dollar tegoeden van Russische oligarch in VS

Oligarch trekt aan kortste eind: Russisch superjacht dat van radar verdween in beslag genomen op Fiji

Een Russisch superjacht dat in allerijl naar Fiji gevaren zou zijn om aan de westerse sancties te ontsnappen na de Russische inval in Oekraïne, is alsnog in beslag genomen door de Verenigde Staten. De 106 meter lange Amadea wordt gelinkt aan miljardair Soelejman Kerimov, een vertrouweling van de Russische president Vladimir Poetin.

8 juni