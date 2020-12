Was dader van ontploffing Nashville een complotdenker? “Hij geloofde dat 5G doden maakte en dat hij met deze actie held zou worden”

Alles wijst erop dat de zware ontploffing van vrijdag in het centrum van Nashville een dramatische zelfmoordactie was. Volgens de Amerikaanse media zou de hoofdverdachte paranoïde geweest zijn door 5G-complottheorieën. “Hij geloofde dat die nieuwe techniek doden maakte en dat hij met deze actie een held zou worden”, klinkt het.

DNA-onderzoek heeft inmiddels uitgewezen dat Anthony Quinn Warner (63) als enige omgekomen is bij de enorme explosie. Hij was de eigenaar van de opgeblazen camper en geldt ook als enige hoofdverdachte. Een huiszoeking leverde voor zover bekend niets op. Ook over het motief van de aanslag is nog veel onduidelijk.

Obsessie door 5G-netwerk

Volgens tips die bij de politie binnenkwamen, zou Warner wel geobsedeerd geweest zijn door het snelle 5G-communicatienetwerk dat in de Verenigde Staten uitgerold wordt. “Blijkbaar geloofde hij dat alle doden in de regio te wijten waren aan deze nieuwe evolutie. Als hij daar een einde aan kon maken, zou hij als een held onthaald worden. Het onderzoek zal ons hier meer duidelijkheid over moeten geven”, aldus een anonieme politiebron.

Die bizarre gedachtegang zou kunnen verklaren waarom de camper ontplofte net voor het kantoor van het Amerikaanse telecommunicatieconcern AT&T. Saillant detail: in 2011 werkte zijn intussen overleden vader voor een telecommunicatiebedrijf dat overgenomen was door datzelfde AT&T.

Volledig scherm De ravage na de explosie. © REUTERS

Buren

Buren van de verdachte beschrijven hem als een zonderling. Rond zijn huis had hij diverse bordjes met daarop de boodschap ‘Verboden toegang’ opgehangen.

Tony Rodriguez deelde een duplex met de hoofdverdachte. Hij moest van de politie even zijn huis uit omdat de vrees bestond dat er explosieven verborgen lagen. “Mijn buurman was altijd zwijgzaam, ik wist zelfs niet eens hoe hij heette. Die camper stond hier altijd voor de deur. Het is eng als je bedenkt dat hij dat voertuig ook hier had kunnen opblazen of als de bom per ongeluk afgegaan was.”

Volledig scherm De politie doet een huiszoeking. © AP Soms was Warner met een hogedrukspuit zijn oprit aan het schoonmaken of was hij in de weer met een antenne boven zijn huis. “Het was een vreemde snuiter”, concludeert Rodriguez.

Twee huizen nagelaten

Volgens de lokale nieuwszender News Channel 5 Nashville was Warner veertig jaar geleden in aanraking gekomen met de politie vanwege drugsfeiten. Tegen een naaste zou hij verteld hebben dat hij kanker had. Aan die vrouw zou hij ook twee huizen en een wagen geschonken hebben. Het is echter niet duidelijk of Michelle Swing (29) hem ooit in levende lijve ontmoet heeft.

Warner was onder meer actief als informatietechnologiespecialist voor bedrijven in de regio rond Nashville en had ervaring met electronica. Op 5 december zou hij een van zijn klanten een mail gestuurd hebben met de boodschap dat hij op pensioen zou gaan. Warner had volgens overheidsdocumenten tussen 1993 en 1998 ook een bedrijfje in inbraakalarmsystemen.

Volledig scherm Anthony Quinn Warner. © AP

Waarschuwing vooraf

Volgens de FBI blies Warner zichzelf met camper en al op. Vóór de knal klonk minutenlang een waarschuwing om het gebied te verlaten. Enkele agenten die de evacuatie in goede banen aan het leiden waren, raakten gewond.

De mysterieuze explosie richtte grote schade aan aan gebouwen in het centrum van Nashville. Burgemeester John Cooper riep de noodtoestand uit. In het getroffen gebied werd ook een avondklok ingesteld.