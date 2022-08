Was chauffeur afgeleid of onder invloed van drugs of medicijnen? “Diepgravend onderzoek” beloofd naar truckdrama met 6 doden in Nederland

De Nederlandse politie en het Openbaar Ministerie doen "diepgravend onderzoek" naar de toedracht van het drama in Nieuw-Beijerland waarbij zaterdagavond zes mensen op een buurtfeest om het leven kwamen en zeven aanwezigen gewond raakten. Onder hen zijn kinderen. Een van de gewonden verkeert in zorgelijke toestand.

De Spaanse chauffeur van de vrachtauto wordt medisch onderzocht. Zo is zijn bloed is afgenomen om te zien of hij medicijnen gebruikte. Ook wordt gekeken of hij op het moment van het ongeluk niet heeft getelefoneerd of op andere wijze werd afgeleid.

Dat zeiden hoofdofficier van justitie Hugo Hillenaar, plaatsvervangend districtschef Kini Homan van de politie Zuid-Holland Zuid en waarnemend burgemeester Charlie Aptroot zondagavond op een persconferentie in het gemeentehuis van Hoeksche Waard. Ze wilden niet vooruitlopen op eventuele conclusies over de oorzaak.

Het drama heeft de Hoeksche Waard volgens Aptroot "in diepe rouw" gestort. "Zes van onze inwoners zijn letterlijk uit het leven gerukt. Een van hen was hoogzwanger", aldus Aptroot.

Volledig scherm V.l.n.r.: districtschef Kini Homan van de politie Zuid-Holland Zuid, waarnemend burgemeester Charlie Aptroot en hoofdofficier van justitie Hugo Hillenaar. (28/08/22) © ANP

Mogelijk verdwaald

In het onderzoek wordt nagegaan waarom de 46-jarige chauffeur, die in verzekering is gesteld, daar op de Zuidzijdsedijk in Nieuw-Beijerland terecht is gekomen met zijn lege vrachtwagen, die technisch wordt onderzocht. "De onderste steen gaat hier boven komen", beloofde Hillenaar.

Zo moeten vragen beantwoord worden of de chauffeur wellicht verdwaald was door een wegafsluiting of door verwarring rond zijn navigatie, omdat Nieuw-Beijerland, Zuid-Beijerland en Oud-Beijerland dicht bij elkaar liggen.

Naar verwachting wordt maandag duidelijk of de vrachtwagenchauffeur, die wordt verdacht van het veroorzaken van het dodelijke ongeval in Nieuw-Beijerland, zal worden voorgeleid aan de rechter-commissaris. Dat is een rechter die toezicht houdt op de voortgang en rechtmatigheid van het opsporingsonderzoek. Het onderzoek zelf staat onder leiding van de officier van justitie, een functie vergelijkbaar met die van de procureur des Konings in ons land.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Aptroot vertelde op de persconferentie aanwezig te zijn geweest bij een besloten bijeenkomst met de getroffenen. "Wat zij hebben gezien en hebben meegemaakt is niet met woorden te beschrijven", zei hij. Verder meldde hij dat de hechte gemeenschap veel steun bij elkaar zocht en vond. Aptroot meldde dat hij zaterdagavond een steunbetuiging kreeg van premier Mark Rutte en zei dat ook het medeleven van de koningin en koningin zeer worden gewaardeerd. Maandag wordt volgens hem met drie plaatselijke vertegenwoordigers besproken hoe een eventuele herdenking van de slachtoffers vorm kan worden gegeven.

Op de persconferentie riep Aptroot de media op oog te hebben voor het grote verdriet in de kleine gemeenschap Zuidzijde, waar het drama zich voltrok tijdens een buurtbarbecue. "Houd rekening met de bewoners. Zij vinden het heel naar dat ze worden gefilmd en bevraagd." Wel dankte hij de media dat verzoeken om geen aandacht te schenken aan de bewonersbijeenkomst werden gerespecteerd.

Volgens districtschef Homan is aan de getroffenen een familie-agent toegewezen en is verder slachtofferhulp geregeld, ook voor hulpverleners. Daarnaast moeten volgens politie en Openbaar Ministerie nog veel getuigen worden gehoord.

Herbekijk: