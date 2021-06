Warren Buffett stapt op bij Gates Foundation

Nieuw-Zee­land extra alert na positieve test Australi­sche toerist die weekend in Wellington doorbracht

8:17 In de Nieuw-Zeelandse hoofdstad Wellington is vandaag het dreigingsniveau voor corona een niveau opgeschroefd, nadat een Australische toerist, die afgelopen weekend in de stad verbleef, positief is getest voor Covid-19. Vanaf woensdag 18 uur worden inwoners in de stad daarom gevraagd afstand van elkaar te houden, zeker tot en met zondag. Kantoren, scholen en andere bedrijven kunnen wel gewoon openblijven.