Warenhuizen in Californië krijgen verplicht een genderneutrale afdeling met speelgoed

Rusland Vliegtuig­crash in Rusland eist zestien levens

10 oktober In de Russische deelrepubliek Tatarije is een vliegtuig met 23 mensen aan boord neergestort. Zestien passagiers hebben de crash niet overleefd, zo meldt het Russische ministerie voor Noodsituaties. De oorzaak van de crash is nog niet bekend. Mogelijk kampte het toestel, dat eigendom was van een vliegclub, met een technisch probleem.