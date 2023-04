Wapenhandelaar Viktor Bout biedt Trump toevluchtsoord in Rusland: “Van hieruit kunt u de strijd leiden”

Amerikanen sturen satelliet de ruimte in om luchtver­vui­ling te meten

In Florida is in de nacht van donderdag op vrijdag een satelliet gelanceerd met een nieuw instrument van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA om luchtvervuiling boven Noord-Amerika beter te meten. Het wetenschappelijke instrument heet TEMPO (Tropospheric Emissions Monitoring of Pollution instrument) en moet de verspreiding van vervuilende stoffen preciezer in kaart brengen dan tot nu toe mogelijk was.