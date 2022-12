Wapenhandelaar geeft interview na controversiële gevangenenruil: “Westen probeert Rusland te verwoesten”

“Het Westen denkt blijkbaar dat ze ons nog niet afgemaakt hadden in 1990, toen de Sovjet-Unie begon in te storten", verklaarde Bout aan de Russische zender RT. “Nu proberen ze ons opnieuw te vernietigen en te verdelen. We proberen te leven en van niemand afhankelijk te zijn, dat is natuurlijk een schokkende nieuwigheid voor hen.”

‘Handelaar des doods’

Gisteren stemde Washington er na lange onderhandelingen mee in om Bout via een controversiële gevangenenruil vrij te laten. De ‘handelaar des doods’ was tot zijn aanhouding in 2008 in Thailand een van de meest gezochte wapenhandelaars ter wereld.

Hij profiteerde van de val van de Sovjet-Unie om goedkope wapens te leveren aan dictators, rebellen en terroristen. Bout werd door Thailand uitgeleverd aan de VS en veroordeeld tot 25 jaar cel voor wapenleveringen aan de guerrilla in Colombia.

Hollywood

Zijn zaak zou als voorbeeld gebruikt zijn voor de Hollywoodfilm ‘Lord of War’ met Nicolas Cage. In het interview met RT kwam hij ook terug op de reputatie die hij in Hollywood heeft. “Als ze naar me toe waren gekomen en me vragen hadden gesteld, zouden ze waarschijnlijk met een interessanter verhaal zijn gekomen. Voor mij is Hollywood op dit moment gewoon een propaganda-orgaan van Washington”, verklaarde hij.

De Russische president Vladimir Poetin gaf aan dat er in de toekomst nog meer gevangenen met de Verenigde Staten geruild kunnen worden. Gisteren hield hij in schijnbaar dronken toestand een verwarde toespraak, met het glas champagne in de hand.

