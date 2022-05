“Wanneer komen we in godsnaam in opstand tegen de wapenlobby?” Emotionele Biden doet oproep voor strengere wapenwet

“Wanneer komen we in godsnaam in opstand tegen de wapenlobby?”, zei hij tijdens een persconferentie in de Roosevelt Room van het Witte Huis, kort nadat hij was teruggekeerd van een vijfdaagse reis naar Azië. Met First Lady Jill Biden aan zijn zijde voegde hij daaraan toe: “Ik ben er doodziek van. We moeten nu handelen.”

Het is al het tweede bloedbad deze maand. Slechts twee dagen voor Biden naar Azië vertrok, had hij een ontmoeting met de slachtoffers en nabestaanden van een schietpartij in Buffalo, waar tien mensen werden doodgeschoten in een supermarkt in Buffalo, New York, eveneens door een 18-jarige.

“Deze massale schietpartijen komen nergens anders ter wereld voor”, zei Biden. “En waarom? Deze ouders zullen nooit meer met hun kinderen kunnen knuffelen”. Op bevel van de president worden zaterdag de Amerikaanse vlaggen halfstok gehangen.

Strengere wetten

Ook elders in het land gingen stemmen op voor een strengere wapenwetgeving. Van basketballegende LeBron James tot schrijver Stephen King en influencer Khloé Kardashian, iedereen liet van zich horen op sociale media.

De Amerikaanse senator Chris Murphy zei letterlijk op handen en knieën te zullen gaan zitten “om mijn collega’s te smeken om een weg voorwaarts te vinden. Om samen te werken aan een wetgeving die ervoor gaat zorgen dat dit soort tragedies minder vaak plaats zullen hebben.”

“Bespaar me de onzin over mentale ziektes. Dat probleem is bij ons echt niet groter dan elders in de wereld. Maar we lopen wel voorop als het gaat om de toegang tot vuurwapens en het gemak waarmee criminelen en zeer zieke mensen aan vuurwapens kunnen komen. Dat is het grote verschil”, zei hij.

Onvoldoende stemmen

Niet iedereen was onder de indruk van de speech van Biden. Volgens Cameron Kasky, die in 2018 het bloedbad van Parkland in Florida overleefde, is het fijn dat Biden meeleeft met de slachtoffers. “Maar wij als voorstanders van strengere wapenwetten hoopten woorden als ‘Executive order’ (een soort ministerieel besluit, red.) te horen. In plaats daarvan horen we woorden die neerkomen op gedachten en gebeden”, aldus een duidelijk teleurgestelde Kasky tijdens een interview bij nieuwszender CNN.

Als Democratische presidentskandidaat beloofde Biden om strengere wapenwetgeving door te voeren om de tienduizenden jaarlijkse doden door vuurwapens in het land te verminderen. Biden en zijn partijgenoten hebben daar echter niet genoeg stemmen voor in het Congres. Dat ligt volgens Biden deels aan de wapenlobby, die vooral in landelijke, dunbevolkte staten invloedrijk is. Die staten, waar wapenbezit wijdverbreid is, hebben een onevenredig grote vertegenwoordiging in de Amerikaanse Senaat, waar een meerderheid van 60 van de 100 stemmen nodig is om nieuwe wetgeving aan te nemen.

Eerder had ook vicepresident Kamala Harris haar afschuw uitgesproken: “Ik hoor nu van iedereen dat hun hart gebroken is, maar ons gebroken hart is helemaal niks in vergelijking met de gebroken harten van deze families. We moeten de moed hebben om daadwerkelijk actie te ondernemen.”

De Republikeinse senaatsleider Mitch McConnell, wiens partij een fanatiek voorstander is van het recht op wapenbezit, liet weten “geschokt en diepbedroefd” te zijn. “Het hele land bidt voor de kinderen, families, leraren en de eerstehulpverleners ter plaatse”, zo reageerde hij.

