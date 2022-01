Wanhopige moeder zoekt in Panama naar Raphaël (10) nadat zijn Belgische vader hem ontvoerde

Raphaël die verdween “omdat papa niet wil dat hij coronaprik krijgt” is geen alleen­staand geval: elke week ontvoeren 4 moeders of vaders hun kind

Er is nog altijd geen spoor van de 10-jarige Raphaël, de jongen die nu al acht dagen vermist is nadat hij met zijn Belgische papa op een vliegtuig stapte. Volgens de moeder van de jongen heeft Raphaëls vader hem ontvoerd omdat die niet wil dat zijn zoon een coronavaccin krijgt: “Koen gelooft niet dat corona echt bestaat. In zijn afscheidsbrief schreef hij dat het hem te veel is als hij nu ook zijn kind moet laten inenten.” Child Focus volgt de zaak op de voet, zoals ze dat doen bij álle parentale ontvoeringen. En dat zijn er veel in ons land: gemiddeld vier per week.

7 januari