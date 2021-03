Wanhopige moeder gaf zoon zelf aan bij politie nadat hij Alisha (14) liet verdrinken, dader stuurde intieme foto’s van meisje naar klasgenoten

De moeder van de jongen, die samen met zijn nieuwe vriendinnetje verantwoordelijk is voor de moord op Alisha, is er kapot van en begrijpt niet hoe haar zoon hiertoe in staat is geweest. Het was ook zij die haar zoon heeft aangegeven bij de politie in de hoop het meisje nog levend terug te vinden. Maar dat bleek tevergeefs. “Ze zeggen dat liefde blind maakt, maar het maakt mensen blijkbaar dom”, verklaarde ze vol wanhoop. Blijkbaar had de vermeende jonge dader eerder ook intieme foto’s van Alisha naar klasgenoten gestuurd.

Geslagen, in de Seine gegooid en vervolgens verdronken: Alisha, een 14-jarig meisje, werd maandagavond dood in de Seine aangetroffen na een dispuut met twee klasgenoten van haar middelbare school in Argenteuil (Val-d’Oise), in de regio Parijs. De twee vermeende daders, een jongen en zijn vriendin, allebei 15 jaar oud, werden opgepakt en in hechtenis genomen. Ze worden beschuldigd van moord en riskeren twintig jaar gevangenisstraf.

Radeloos deelde de moeder van de betrokken middelbare scholier haar wanhoop en haar onbegrip met de Franse pers. Ze was zelf gaan kijken aan de kade nadat haar zoon kort daarvoor de misdaad had opgebiecht en trof daar een handschoen en een haarlok aan. Vervolgens stapte ze naar het politiebureau van Argenteuil om haar zoon aan te geven in de hoop dat Alisha nog levend zou worden teruggevonden. Tevergeefs. “Het slachtoffer werd om 20.45 uur in het water aangetroffen op één meter diepte”, aldus de politie.

Quote Er is een 14-jarig meisje vermoord, ik kan het niet vatten. En om te weten dat het mijn zoon was die dit heeft gedaan, daar zijn geen woorden voor Moeder van vermeende dader

De moeder is ontroostbaar na wat haar zoon heeft gedaan. “Er is een 14-jarig meisje vermoord, ik kan het niet vatten. En om te weten dat het mijn zoon was die dit heeft gedaan, daar zijn geen woorden voor”, aldus de onthutste vrouw.

Teddybeer

“Ik had nooit gedacht dat ik mijn zoon zou moeten aangeven. Hij is een grote teddybeer. Hij zit de hele tijd achter zijn computer. Sinds hij zijn vriendin ontmoette (die nu ook verdacht wordt van moord, red.), is hij niet meer dezelfde. Ze zeggen dat liefde blind maakt, maar het maakt mensen dom.” Volgens de moeder lag een “liefdesdriehoek” aan de basis van het fatale voorval.

“Zijn vriendin had vorige week al een woordenwisseling gehad met het meisje dat is gestorven. Blijkbaar zou mijn zoon ook een korte relatie hebben gehad met dat meisje voor hij een relatie aanknoopte met zijn nieuwe vriendin”, zei de vrouw.

Volledig scherm De buurt langs de Seine waar het incident zich heeft afgespeeld. © AFP

“Drie verloren levens”

“Dat zijn drie verloren levens. Mijn zoon is zijn jeugd kwijt. Indien alles verloopt zoals verwacht, wordt hij uit de gevangenis vrijgelaten als hij dertig is. Alles is verloren. Maar het allerergste is natuurlijk de dood van het veertienjarige meisje”, voegde ze eraan toe, zich ten volle bewust van de zware feiten die haar zoon heeft gepleegd.

“Mama, ik word met de dood bedreigd”

De drie tieners zaten in dezelfde klas op de Cognacq-Jay vakschool in Argenteuil. Alisha werd al “anderhalve maand” lastiggevallen, vertelde haar broer aan Le Parisien.

Ook de moeder van Alisha getuigde. “Ze vertelde me: ‘Mama, ik heb grote problemen, ik word met de dood bedreigd door die jongen en dat meisje”, vertelde de rouwende moeder aan BFM-TV. Ook waren er foto’s van het slachtoffer waarop ze in haar ondergoed te zien is op de school rondgegaan. Blijkbaar werd haar Snapchat-account gehackt door de jongen, en wellicht had ook zijn nieuwe vriendin hier een aandeel in.

“Ze ging niet naar de middelbare school met lood in haar schoenen. Maar ik maakte me toch zorgen. Ik zei haar dat ze haar geolocatie op haar mobiele telefoon moest activeren en melden als er een probleem was ”, vervolgde de broer van Alisha.

Volledig scherm Mensen leggen bloemen aan de Cognacq-Jay vakschool in Argenteuil © AFP

Sms’jes

Maar maandag gebeurde het ondenkbare. Volgens procureur Éric Corbaux is er sprake van sms’jes waarin besproken werd om de 14-jarige iets aan te doen. Alisha zou vervolgens in een hinderlaag gelokt geweest zijn. De verdachte zou haar tegen de grond gewerkt hebben, geslagen en geschopt hebben. Daarna werd ze, met behulp van zijn nieuwe vriendin, in het water gegooid. “Ze was niet bewusteloos, haar ogen waren nog open, maar ze was niet meer in staat zich nog te bewegen toen ze haar in de Seine gooiden”, aldus Corbaux. Het slachtoffer is vervolgens verdronken. Haar lichaam vertoonde talrijke kneuzingen. De twee jongeren zijn na hun verschrikkelijke daad iets gaan eten in Parijs.

De moeder van Alisha heeft ondertussen opgeroepen tot gerechtigheid. Zondag willen de ouders van het vermoorde meisje een herdenkingstocht houden voor hun dochter.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.