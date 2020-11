Wandelveteraan Tom Moore (100) is 'inspiratie van het jaar’ voor GQ

De veteraan werd in het voorjaar wereldberoemd toen hij al wandelend door zijn achtertuin ruim 38 miljoen pond (zo’n 42 miljoen euro) inzamelde voor de strijd tegen het coronavirus. Moore scoorde later nog een nummer 1-hit met ‘You'll Never Walk Alone’. De Brit werd afgelopen zomer ook geridderd.



Over de veteraan is daarnaast een biopic in de maak. Moore had al een idee wie hem zou kunnen spelen, vertelde hij eerder. "Ik ken geen 100-jarige acteurs, maar ik weet zeker dat Michael Caine of Anthony Hopkins het geweldig zouden doen als ze zichzelf ouder zouden willen maken."