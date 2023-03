Wandelen over het Gardameer: Italië kreunt nu al onder de droogte. Welke gevolgen kan dat hebben deze zomer?

De lente is nog niet begonnen en nu al kampt Noord-Italië met extreme droogte. Het water in het Gardameer staat 60 centimeter lager dan normaal, in Venetië zijn de gondels gestrand. De regering belegt een spoedvergadering. Ook bij ons is er reden tot bezorgdheid: het was de droogste februari in meer dan dertig jaar.