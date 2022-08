Wandelen met honden in Iran is "een misdrijf”

Het uitlaten van honden in Iran is voortaan in strijd met de wet, zo laat de Iraanse politie weten. De Teheraanse politiechef Hussein Rahimi zei vandaag dat wandelen met honden in parken “onwettig en een misdrijf” is. “Burgers kunnen overtredingen bij de politie melden”, aldus de chef.

De politie gaat in Iran de juridische strijd aan met hondeneigenaars. Ook wanneer honden de rust verstoren in woongebieden, moet dat volgens de politiechef gemeld worden bij het politienummer 110, schrijft het nieuwsportaal Khabar-Online.

Sinds vorige maand is het in Iran officieel verboden honden mee te nemen naar parken en in groene ruimtes. Op die manier willen de autoriteiten “meer openbare veiligheid” creëren, klonk het. Tot nu toe hebben de hondeneigenaars zich echter niet aan dat verbod gehouden. Zij vinden, net als Iraanse dierenrechtenbeschermers, dat de maatregelen buitensporig zijn.

Eind november lag nog een voorstel op tafel in het Iraans parlement over een verbod op het houden en verkopen van huisdieren. Dat schreef de website Iran International. Volgens het voorstel zou er een boete van 790 euro moeten komen voor wie toch sommige huisdieren verkoopt, importeert of houdt. Midden juli sprak de website over een wetsvoorstel in het Iraans parlement dat hondeneigenaren verplicht zijn een vergunning aan te vragen.

In het sjiitische Iran zijn huisdieren in sommige delen van de maatschappij niet graag gezien, vooral niet bij de streng religieuze klasse. Honden worden in de islam als “onzuiver” gezien en zouden een symbool zijn van de “westernisering”. Toch zijn er de laatste jaren niet alleen op het platteland, maar ook in de steden steeds meer huisdieren en komen er meer dierenklinieken en -winkels.