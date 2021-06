Wandelaarster (53) komt om door extreme hitte in Grand Canyon

Om 13.15 uur kreeg het park een noodtelefoon binnen over een wandelaarster die zich op de Tonto Trail bij Monument Creek bevond en die ziek was van de hitte. Rangers die ter plaatse kwamen, konden enkel de dood vaststellen van de 53-jarige Michelle Meder uit Hudson in de staat Ohio. Meder was zaterdag aan haar trip begonnen van meer dan een dag. Ze wou van Hermit Trail naar Bright Angel Trail wandelen.

Er loopt nog een onderzoek, maar haar dood is volgens de National Park Service waarschijnlijk het gevolg van oververhitting. Helemaal beneden in de Canyon bij Phantom Ranch klom de temperatuur zondag tot 46 graden Celsius. Maandag werd er gewaarschuwd voor extreme hitte in het gebied. In de zomer kan het op bepaalde open stukken van het pad in de schaduw tot 49 graden worden. Wandelen in de canyon zelf wordt dan afgeraden tussen 10 uur ’s morgens en 16 uur in de namiddag.